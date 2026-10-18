Рубіо про відмову від санкцій проти РФ: нам потрібно 60 днів, щоб їх обдумати

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп підписав указ про відмову від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема", щоб протягом 60 днів проаналізувати їх можливий вплив на американську та світову економіки.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, пише "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що закон про санкції проти Росії та Ірану, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, містив санкційні обмеження не лише проти РФ, а тому адміністрації потрібно більше часу, щоб ухвалити рішення щодо його застосування.

"Ну, є й інші країни – проблема в тому, що ці санкції стосувалися не лише Росії. Вони передбачають мита щодо низки країн – наприклад, Індії та інших. Тому я вважаю, що президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, що означатиме введення як санкцій, так і мит для світової економіки та навіть для економіки США", – сказав держсекретар США.

"Гадаю, коли законопроєкт ухвалювали, однією з причин включення до нього винятків було розуміння того, що знадобиться певний час для вивчення цього питання, з огляду на всі ті події, що зараз відбуваються у світі, зокрема тиск на світові енергоносії, який виникає не лише через Іран, не лише через Ормузьку протоку, а дедалі частіше через атаки хуситів на Саудівську Аравію та через війну між Україною та Росією, де зазнає ударів енергетична інфраструктура. І це також впливає на світові ціни", – додав він.

Рубіо заявив, що адміністрація потребує 60 днів, щоб "врахувати все це та зважити всі "за" і "проти".

Як приклад він навів Індію, яка добровільно диверсифікувала свої поставки, але все ще отримує значну частину енергоносіїв з Росії.

На запитання журналіста про те, чи не є це рішення "подарунком" правителю РФ Владіміру Путіну, держсекретар заявив, що російське дизельне паливо "так чи інакше було б продане".

"Тобто дизельне паливо, яке Путін збирається продати, так чи інакше потрапило б на світовий ринок. Єдина різниця полягає в тому, скільки його отримали б Сполучені Штати. Тож це не безпрецедентний випадок. Якщо ви пригадаєте, кілька місяців тому ми також надали 60-денний виняток щодо російської нафти, коли в Ормузькій протоці виникали напружені ситуації", – відповів дипломат.

Він зазначив, що наразі конфлікти у світі взаємопов’язані і тому можуть породжувати невизначеність на світовому ринку енергоносіїв.

"Тож усі ці питання потрібно вирішувати делікатно й ретельно, оскільки вони всі – вони всі зараз переплітаються. Це вже не лише про Ормузьку протоку. Це те, що відбувається з Саудівською Аравією, і невизначеність, яку це породжує. Це також те, що відбувається між Росією та Україною, і обмеження, які це накладає на світові поставки енергоносіїв", – додав Рубіо.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема". Глава Білого дому пояснив, що це відповідає національним інтересам США. 18 жовтня спливав термін, протягом якого Трамп мав запровадити нові санкції проти РФ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що так званий "закон Грема" все ще може чинити тиск на Росію попри рішення Дональда Трампа наразі не вводити за ним нових обмежень.

Сенатор Річард Блюменталь, який розробляв "закон Грема", різко розкритикував Трампа за його відмову запроваджувати нові кроки для тиску на Росію за цим законом.