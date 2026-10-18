ГПСУ: задержанных в Молдове украинских пограничников вернули домой

В Государственной пограничной службе сообщили, что двух украинских пограничников, которые 15 октября оказались на территории Молдовы во время преследования нарушителя границы, вернули в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко "Суспильному", передает "Европейская правда".

По словам Демченко, возвращение двух украинских пограничников в Украину стало возможным после рассмотрения обстоятельств инцидента.

"По результатам рассмотрения ситуации, имевшей место 15 октября, и обмена информацией между сторонами, украинские пограничники были возвращены на территорию Украины", – сказал пресс-секретарь ГПСУ.

Накануне сообщалось, что Молдове сообщили о задержании двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу страны, пытаясь поймать беглого украинца.

Напомним, в ночь на 16 октября и утром несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Республики Молдова.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило неоднократные нарушения воздушного пространства страны.