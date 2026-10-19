У Литві нагадали про важливість підтримки України після інциденту з підпалом станції Starlink

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що мета інциденту з підпалом станції Starlink, – підірвати можливості надавати допомогу Україні.

Про це Будріс написав на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Гібридні атаки, саботаж та вторгнення в повітряний простір загрожують критичній інфраструктурі, поширюють страх і прагнуть підірвати європейську підтримку України, заявив глава литовського МЗС.

"Вночі було відвернено спробу саботажу, спрямованої на інфраструктуру Starlink поблизу Вільнюса. Її мета була зрозумілою: підірвати спроможність, критичну для оборони України та цивільного зв’язку. Цього ранку невідомий БПЛА порушив повітряний простір Литви, становлячи загрозу для наших громадян та їхньої власності. Обидва інциденти є прямим наслідком війни Росії проти України та її ширших наслідків для європейської безпеки", – написав Будріс.

За словами міністра, Литва підтримує та й надалі підтримуватиме Україну у її самообороні під час вторгнення й закликав Росію негайно припинити агресію проти України.

"Ми залишаємося пильними. Атаки на нашу критичну інфраструктуру будуть розслідувані, викритими та зустрінуті з рішучістю. Ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими союзниками та з Україною", – додав Кястутіс Будріс.

Нагадаємо, 18 жовтня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.

А зранку того дня уламки ймовірного дрона були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що об’єкт, який вранці у неділю вторгся у повітряний простір країни, не збили через складні погодні умови, що заважали його візуальній ідентифікації.