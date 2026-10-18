У Міноборони Литви пояснили, чому не збили дрон, що порушив повітряний простір країни

Об’єкт, який вранці у неділю вторгся у повітряний простір Литви, не збили через складні погодні умови, що заважали його візуальній ідентифікації.

Про це заявив литовський міністр оборони Робертас Каунас у коментарі LRT, пише "Європейська правда".

За словами міністра, збити ймовірний дрон над Литвою не було можливості, оскільки його не вдалося візуально ідентифікувати, а це є обов’язковим у мирний час.

"У мирний час ми зобов’язані ідентифікувати об’єкт, а через погодні умови пілоти винищувачів не змогли визначити, що саме летить і якого рівня небезпеки є цей об’єкт. Наразі триває спостереження, і ми підтримуємо зв’язок із військовими", – повідомив Каунас.

Очільник Міноборони Литви припускає, що алгоритми дій для військових можуть бути переглянуті, щоб уникати подібних ситуацій у майбутньому.

"Головним завданням було ідентифікувати об’єкт, зрозуміти, яку загрозу він становить чи не становить. Далі відбудеться аналіз ситуації: коли все почалося і коли все закінчилося", – додав він.

Як повідомлялося, вранці у неділю Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт, було задіяно військову авіацію союзників.

Згодом уламки ймовірного дрона були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

Також писали, що у неділю біля Любліна шукають об’єкт, який міг порушити повітряний простір Польщі.