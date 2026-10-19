В Литве напомнили о важности поддержки Украины после инциденту с поджогом станции Starlink

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что цель инцидента с поджогом станции Starlink – подорвать возможности по оказанию помощи Украине.

Об этом Будрис написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Гибридные атаки, саботаж и вторжение в воздушное пространство угрожают критической инфраструктуре, сеют страх и направлены на подрыв европейской поддержки Украины, заявил глава литовского МИД.

"Ночью была предотвращена попытка диверсии, направленная против инфраструктуры Starlink вблизи Вильнюса. Ее цель была понятна: подорвать способность, критически важную для обороны Украины и гражданской связи. Сегодня утром неизвестный БпЛА нарушил воздушное пространство Литвы, представляя угрозу для наших граждан и их собственности. Оба инцидента являются прямым следствием войны России против Украины и её более широких последствий для европейской безопасности", – написал Будрис.

По словам министра, Литва поддерживает и будет и впредь поддерживать Украину в её самообороне во время вторжения и призвал Россию немедленно прекратить агрессию против Украины.

"Мы остаемся бдительными. Атаки на нашу критическую инфраструктуру будут расследованы, раскрыты и встречены с решимостью. Мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками и с Украиной", – добавил Кястутис Будрис.

Напомним, 18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, в которой хранится оборудование для связи Starlink.

А утром того же дня обломки предположительно дрона были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что объект, который утром в воскресенье вторгся в воздушное пространство страны, не был сбит из-за сложных погодных условий, мешавших его визуальной идентификации.