В Албанії другий день тривають студентські протести

У середу, 14 жовтня, будівля Міністерства освіти Албанії загорілася під час другого дня студентських протестів проти корупції та за реформу освіти.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як пише агентство, 14 жовтня перед будівлею Міністерства освіти зібралися тисячі протестувальників. Деякі з них кидали цеглу в будівлю.

Кадри агентства свідчать, що протестувальники перевертали сміттєві баки, а також, що будівля Міністерства освіти Албанії загорілася.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

За словами очевидців, спалахнуло також розташоване неподалік відділення банку Raiffeisen.

"Протест – це законне право, але його не можна використовувати як привід для насильства, руйнування міста чи брутальних сутичок посеред дороги. Я закликаю студентів та кожного чесного громадянина, який вірить у право на протест: дистанціюйтеся від насильства та вандалізму!" – заявила віцепрем’єр-міністерка Альбана Кочіу.

Організатори студентських акцій заявили, що протест був пов’язаний з умовами навчання в університетах, вартістю вищої освіти, фінансовою підтримкою та перспективами працевлаштування після закінчення навчання.

Фото: Reuters

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Станом на 1 жовтня протести тривали.

Більше про ситуацію в країні читайте у статті: Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.