В Еврокомиссии осудили насилие во время массовых протестов в Албании

В Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Виновные должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке, подчеркивают в комиссии.

"Мы осуждаем применение насилия в Тиране и других городах Албании, в частности поджоги, нападения на государственные учреждения и уничтожение государственной и частной собственности. Насилию нет места в демократическом обществе, а реакция на него должна оставаться в рамках закона и быть соразмерной", – говорится в заявлении.

Свобода собраний и свобода выражения мнений являются фундаментальными правами и основными европейскими ценностями, которые следует уважать и реализовывать мирным путем, напоминают в Еврокомиссии.

"Мы приветствуем обязательства албанских властей по защите права на протест. В стране-кандидате, которая твердо привержена процессу вступления в ЕС и достигает значительного прогресса на этом пути, урегулирование споров должно происходить путем конструктивного диалога и мирным путем", – добавили в институции.

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Впоследствии страну охватили студенческие протесты против коррупции и за реформу образования.

В воскресенье, 18 октября, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албании на пути к вступлению в Европейский Союз.