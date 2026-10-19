В Еврокомиссии осудили насилие во время массовых протестов в Албании
В Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Виновные должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке, подчеркивают в комиссии.
"Мы осуждаем применение насилия в Тиране и других городах Албании, в частности поджоги, нападения на государственные учреждения и уничтожение государственной и частной собственности. Насилию нет места в демократическом обществе, а реакция на него должна оставаться в рамках закона и быть соразмерной", – говорится в заявлении.
Свобода собраний и свобода выражения мнений являются фундаментальными правами и основными европейскими ценностями, которые следует уважать и реализовывать мирным путем, напоминают в Еврокомиссии.
"Мы приветствуем обязательства албанских властей по защите права на протест. В стране-кандидате, которая твердо привержена процессу вступления в ЕС и достигает значительного прогресса на этом пути, урегулирование споров должно происходить путем конструктивного диалога и мирным путем", – добавили в институции.
Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Впоследствии страну охватили студенческие протесты против коррупции и за реформу образования.
В воскресенье, 18 октября, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албании на пути к вступлению в Европейский Союз.