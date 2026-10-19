В Португалии продолжаются протесты против роста цен на жилье

В Португалии уже вторую неделю продолжаются протесты против подорожания жилья; в столице Лиссабоне демонстранты разбили лагерь на одной из главных площадей.

Об этом сообщает RTP, передает "Европейская правда".

На площади Россио в Лиссабоне демонстранты решили пока не убирать лагерь, который разбили три дня назад, хотя полиция потребовала это сделать.

Протестующие уже обсуждают возможность проведения всеобщей забастовки 11 ноября, а также сотрудничества с профсоюзами и митинга 27 октября перед зданием парламента.

Движение требует более доступной арендной платы, увеличения количества социального жилья и принятия срочных мер со стороны правительства для решения жилищного кризиса.

Демонстранты не исключают возможности разобрать лагерь, но все решения оставляют на усмотрение следующего народного собрания, которое состоится в понедельник, 19 октября.

Протесты за доступное жилье в другом португальском городе Порту продолжаются уже десятый день. Там протестующие объявили, что демонстрации будут продолжаться до конца года.

Напомним, в последние дни массовые протесты также охватили Францию и Италию. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созывает совещание по вопросам безопасности из-за уличных столкновений в Милане и других городах в выходные 17–18 октября, во время которых молодежь грабила магазины и разбивала витрины.

А в Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов, которые массово прошли по всей Франции 17 октября. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.