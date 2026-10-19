В Италии работники металлургического завода устроили акцию протеста в аэропорту Генуи

Работники бывшего металлургического завода Ilva устроили акцию протеста в аэропорту итальянской Генуи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

Акцию протеста организовали после того, как комиссары (назначенные государством антикризисные руководители компании) предложили удвоить количество работников, находящихся на чрезвычайной временной безработице.

"Мы останемся здесь, пока это правительство не даст нам ответа. Пока правительство, назначившее комиссаров, не заставит комиссаров из Рима убраться прочь и не даст нам очень четкого ответа", – заявил один из протестующих Армандо Паломбо.

Протестующие в аэропорту дают возможность пассажирам добраться до выходов на посадку, сообщает издание.

Причина протеста – новые меры по сокращению рабочих мест. Процедуры, начатые комиссарами, предусматривают расширение программы временного увольнения до максимум 8 622 работников, что почти вдвое превышает нынешние 4 450 человек, с продлением срока действия до 28 февраля 2027 года.

Напомним, в выходные 17–18 октября многие города Италии охватили антиправительственные протесты. В частности, за выходные в Милане задержали более 200 человек, большинство из них – несовершеннолетние.

А во Франции, во время заранее объявленной "социальной мобилизации" населения, протесты переросли в столкновения с полицией, насилие и мародерство. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Также в Португалии уже вторую неделю продолжаются протесты против подорожания жилья.