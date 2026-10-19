У Литві розпочали розслідування спроби підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink

У зв’язку зі спробою підпалу обладнання зв’язку Starlink, що знаходиться на підприємстві у Вільнюсі, було розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як повідомив представник Департаменту поліції Вільнюса Рамунас Матоніс, розслідування проводиться відповідно до статті Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за знищення або пошкодження майна способом, що становить загальну небезпеку.

Злочини за цією статтею караються штрафом або обмеженням волі, або арештом, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

У неділю 18 жовтня, близько другої години ночі, у Вільнюсі було здійснено спробу підпалу антен та базової інфраструктури, яка допомагає забезпечувати зв’язок Starlink.

За словами керівника Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантаса Віткаускаса, американська компанія SpaceX орендує приміщення у литовського підприємства, де функціонує інфраструктура Starlink, яка в рамках ширшої мережі забезпечує зв’язок для населення, бізнесу та збройних сил.

Якби підпал вдався, зв’язок, найімовірніше, дещо порушився б, однак таких станцій, за словами Віткаускаса, є більше.

Як повідомило Управління пожежної охорони та рятувальних робіт, близько 2:30 у Вільнюсі, на огородженій території підприємства, було скоєно спробу підпалу встановленої там антени супутникового зв’язку Starlink. Працівники підприємства загасили вогонь ще до прибуття пожежників. Наразі оцінюються завдані збитки.

Литовські правоохоронці проводять заходи у рамках досудового розслідування та розшуку підозрюваних.

Як повідомило Бюро кримінальної поліції Литви, з огляду на те, що наприкінці вересня та в середині жовтня 2026 року в Польщі та Болгарії були скоєні умисні підпали, спрямовані проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink, і ці інциденти привернули особливу увагу через можливий зв’язок із гібридними операціями Росії, а також з огляду на те, що зв’язок Starlink використовується й для потреб Збройних сил України, литовська поліція приділяє особливу увагу та надає пріоритет розслідуванню цього злочину.

Зазначається, що Литва розглядає спробу підпалу базової станції Starlink компанії SpaceX як пов’язану з Росією диверсію, спрямовану на підрив військового потенціалу України.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс у понеділок скликає засідання Комісії з питань національної безпеки у зв’язку з цим інцидентом.