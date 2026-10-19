В Литве начали расследование попытки поджога компании, хранящей оборудование Starlink

В связи с попыткой поджога оборудования связи Starlink, находящегося на предприятии в Вильнюсе, начато досудебное расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как сообщил представитель Департамента полиции Вильнюса Рамунас Матонис, расследование проводится в соответствии со статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение имущества способом, представляющим общественную опасность.

Преступления по этой статье наказываются штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до пяти лет.

В воскресенье, 18 октября, около двух часов ночи в Вильнюсе была совершена попытка поджога антенн и базовой инфраструктуры, обеспечивающей связь Starlink.

По словам руководителя Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантаса Виткаускаса, американская компания SpaceX арендует помещения у литовского предприятия, где функционирует инфраструктура Starlink, которая в рамках более широкой сети обеспечивает связь для населения, бизнеса и вооруженных сил.

Если бы поджог удался, связь, скорее всего, была бы частично нарушена, однако таких станций, по словам Виткаускаса, есть больше.

Как сообщило Управление пожарной охраны и спасательных работ, около 2:30 в Вильнюсе, на огороженной территории предприятия, была совершена попытка поджога установленной там антенны спутниковой связи Starlink. Работники предприятия потушили огонь ещё до прибытия пожарных. В настоящее время оценивается нанесённый ущерб.

Литовские правоохранители проводят мероприятия в рамках досудебного расследования и розыска подозреваемых.

Как сообщило Бюро уголовной полиции Литвы, учитывая, что в конце сентября и в середине октября 2026 года в Польше и Болгарии были совершены умышленные поджоги, направленные против инфраструктуры спутниковой связи Starlink, и эти инциденты привлекли особое внимание из-за возможной связи с гибридными операциями России, а также учитывая, что связь Starlink используется и для нужд Вооруженных сил Украины, литовская полиция уделяет особое внимание и придает приоритет расследованию этого преступления.

Отмечается, что Литва рассматривает попытку поджога базовой станции Starlink компании SpaceX как связанную с Россией диверсию, направленную на подрыв военного потенциала Украины.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в понедельник созывает заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности в связи с этим инцидентом.