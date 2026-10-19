У болгарській опозиції вимагають від уряду відповідей про підпал антен Starlink

Болгарський депутат Івайло Мірчев з опозиційної партії "Так, Болгарія" звернувся до уряду Румена Радева з вимогою надати детальну інформацію про розслідування підпалу антен Starlink у районі Софії.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Опозиційний депутат нагадав, що прем’єр-міністр 14 жовтня наполіг, щоб Державне агентство національної безпеки не розкривало перед парламентарями подробиць нападу, пообіцявши згодом оприлюднити результати розслідування інциденту.

За словами Мірчева, двоє обвинувачених у підпалі антен Starlink вже покинули Болгарію.

"Через п’ять днів прокуратура подала запит на європейський ордер на арешт, а двоє обвинувачених покинули Болгарію, і їхнє місцеперебування невідоме. Чи це той контроль, яким Радев заспокоював парламент? На якій інформації ґрунтувалася його впевненість?" – написав депутат.

Мірчев наполягає, що тепер прем’єр має відповісти перед суспільством і прозвітувати, чого було досягнуто в ході розслідування та хто несе відповідальність за атаку.

Він також нагадав, що три дні Міністерство внутрішніх справ та спецслужби приховували інформацію про інцидент, а першою інформацію оприлюднив блок "Демократична Болгарія", до якого входить партія Мірчева.

Нагадаємо, минулого тижня в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії. Тоді прем’єр-міністр Румен Радев відмовився розкривати подробиці щодо оприлюдненої інформації, пославшись на триваюче розслідування.

23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.

18 жовтня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.

Зазначається, що Литва розглядає спробу підпалу базової станції Starlink компанії SpaceX як пов’язану з Росією диверсію, спрямовану на підрив військового потенціалу України.