Болгарская оппозиция требует от властей ответов о поджоге антенн Starlink

Болгарский депутат Ивайло Мирчев из оппозиционной партии "Да, Болгария" обратился к правительству Румена Радева с требованием предоставить подробную информацию о расследовании поджога антенн Starlink в районе Софии.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Оппозиционный депутат напомнил, что 14 октября премьер-министр настоял на том, чтобы Государственное агентство национальной безопасности не раскрывало парламентариям подробностей нападения, пообещав впоследствии обнародовать результаты расследования инцидента.

По словам Мирчева, двое обвиняемых в поджоге антенн Starlink уже покинули Болгарию.

"Через пять дней прокуратура подала запрос на европейский ордер на арест, а двое обвиняемых покинули Болгарию, и их местонахождение неизвестно. Это ли тот контроль, которым Радев успокаивал парламент? На какой информации основывалась его уверенность?" – написал депутат.

Мирчев настаивает, что теперь премьер должен ответить перед обществом и отчитаться, чего удалось достичь в ходе расследования и кто несет ответственность за нападение.

Он также напомнил, что три дня Министерство внутренних дел и спецслужбы скрывали информацию об инциденте, а первой об этом сообщил блок "Демократическая Болгария", в который входит партия Мирчева.

Напомним, на прошлой неделе в Болгарии сообщили о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink в районе Софии. Тогда премьер-министр Румен Радев отказался раскрывать подробности об обнародованной информации, сославшись на продолжающееся расследование.

23 сентября произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска.

18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, хранящей оборудование для связи Starlink.

Отмечается, что Литва рассматривает попытку поджога базовой станции Starlink компании SpaceX как связанную с Россией диверсию, направленную на подрыв военного потенциала Украины.