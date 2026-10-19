В Ізраїлі поліція заарештувала 10 підозрюваних у зв’язку з нападами на європейських дипломатів

Вранці 19 жовтня Ізраїль оголосив про затримання підозрюваних екстремістів-поселенців після кількох днів міжнародного тиску з вимогою вжити заходів у зв’язку з нападами, що сталися у вихідні на палестинців, іноземних дипломатів та фотожурналіста на Західному березі річки Йордан.

Про це пише The Times of Israel, інформує "Європейська правда".

Поліція повідомила, що вранці понеділка, 19 жовтня, затримала 10 ізраїльських підозрюваних за підозрою в участі у нападах, що сталися у вихідні. Їх затримали у центральній частині Західного берега.

"У затриманих виявили докази, також у них вилучили кілька транспортних засобів", – повідомила поліція.

Місцеві мешканці заявили, що одним із місць, де поліція провела рейди, був незаконний сільськогосподарський аванпост поблизу поселення Офра. Кілька інших аванпостів також зазнали рейдів поблизу поселення Шіло, що розташоване за 15 кілометрів на північ від Офри.

Нагадаємо, 17 жовтня група європейських посадовців зазнала нападу з боку невідомих під час візиту Західного берега річки Йордан; інцидент викликав засудження з боку Франції, Бельгії, Польщі та Європейського Союзу.

Згодом американські дипломати відвідали палестинське селище на Західному березі річки Йордан після нападів поселенців на європейських посадовців.