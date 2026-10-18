Представники США відвідали Західний берег Йордану після нападу на європейських посадовців

У неділю, 18 жовтня, американські дипломати відвідали палестинське селище на Західному березі річки Йордан Ізраїлем після нападів поселенців на європейських посадовців.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, заступник державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнс, посол США при Святому Престолі Браян Берч, та низка інших дипломатів відвідали церкву Латинського монастиря.

Також вони мали зустрітися з членами християнської громади в Тайбе.

Це сталося після того, як напередодні група європейських посадовців зазнала нападу з боку невідомих під час візиту Західного берега річки Йордан; інцидент викликав засудження з боку Франції, Бельгії, Польщі та Європейського Союзу.

1 вересня писали, що Велика Британія найближчими тижнями оприлюднить "комплексний" пакет заходів щодо незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень.

Нещодавно лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади та Норвегії засудили рішення уряду Ізраїлю опублікувати тендери на будівництво в рамках проєкту поселення E1 на Західному березі річки Йордан.