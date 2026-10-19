В Израиле полиция арестовала 10 подозреваемых в связи с нападениями на европейских дипломатов

Утром 19 октября Израиль объявил о задержании подозреваемых экстремистов-поселенцев после нескольких дней международного давления с требованием принять меры в связи с нападениями, произошедшими в выходные на палестинцев, иностранных дипломатов и фотожурналиста на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет The Times of Israel, сообщает "Европейская правда".

Полиция сообщила, что утром в понедельник, 19 октября, задержала 10 израильских подозреваемых по подозрению в участии в нападениях, произошедших в выходные. Их задержали в центральной части Западного берега.

"У задержанных обнаружили доказательства, также у них изъяли несколько транспортных средств", – сообщила полиция.

Местные жители заявили, что одним из мест, где полиция провела рейды, был незаконный сельскохозяйственный аванпост вблизи поселения Офра. Несколько других аванпостов также подверглись рейдам вблизи поселения Шило, расположенного в 15 километрах к северу от Офры.

Напомним, 17 октября группа европейских чиновников подверглась нападению со стороны неизвестных во время визита на Западный берег реки Иордан; инцидент вызвал осуждение со стороны Франции, Бельгии, Польши и Европейского Союза.

Впоследствии американские дипломаты посетили палестинский поселок на Западном берегу реки Иордан после нападений поселенцев на европейских чиновников.