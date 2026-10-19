Литва усилит защиту критической инфраструктуры после попытки поджога оборудования Starlink

На объектах стратегической инфраструктуры Литвы будет повышен уровень бдительности после недавней попытки поджога компании, хранящей оборудование Starlink на окраине Вильнюса, которую власти назвали диверсией, связанной с Россией.

Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс, которого цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

После заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности глава правительства объявил об усилении мер безопасности на объектах критической инфраструктуры Литвы.

Синкявичюс заявил, что для поджога помещений предприятия в Вильнюсе, где ведет деятельность американская компания SpaceX, использовались зажигательные жидкости и "коктейли Молотова". Пожар, как отметил премьер, вовремя заметил охранник помещений и начал тушить очаги огня, на место были вызваны пожарные-спасатели.

Антенны Starlink не загорелись, блок управления получил незначительные повреждения.

"Мы рассматриваем это как диверсию и разыскиваем лиц, совершивших это преступление. В этом контексте было решено, что на объектах, управляющих критической инфраструктурой государственного значения (а их у нас более 15), уровень бдительности будет повышен с учетом ситуации", – заявил Синкявичюс.

По его словам, уровень готовности повышается с понедельника.

"Повышенный уровень готовности означает, что этим объектам будет уделяться больше сил и внимания, а также будет обеспечено техническое и физическое участие в их охране", – пояснил глава правительства.

18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, хранящей оборудование для связи Starlink.

Отмечается, что Литва рассматривает попытку поджога базовой станции Starlink компании SpaceX как связанную с Россией диверсию, направленную на подрыв военного потенциала Украины.

В тот же день в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы, были найдены обломки предположительно дрона, нарушившего воздушное пространство страны.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.