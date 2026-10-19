В Угорщині розслідують попередження про вибухи, які отримали десятки шкіл

У понеділок понад 70 навчальних закладів в Угорщині отримали попередження про загрозу вибухів, поліція порушила кримінальну справу за фактом погрози вчинення терористичного акту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр внутрішніх справ Угорщини Габор Посфай у Facebook.

За словами міністра, повідомлення про загрозу вибуху, які надійшли в понеділок вранці до шкіл Угорщини, виявилися безпідставними. Поліція негайно вжила необхідних заходів, розпочала перевірку відповідних закладів, а також розслідування обставин цих погроз.

"Безпека дітей та педагогів є пріоритетом. Поліція вживає всіх необхідних заходів для забезпечення їхньої безпеки", – написав Посфай.

Як повідомляє Telex, Національне слідче управління поліції Угорщини порушило кримінальну справу за фактом погрози вчинення терористичного акту. У рамках цього розслідування також перевіряється, чи пов’язаний цей випадок із подібними злочинами, що сталися 15 жовтня. Тоді дві школи в Будапешті отримали повідомлення з погрозами про бомбу.

"Погроза вчинення терористичного акту – це не дитячі витівки; це вважається злочином і карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років. Тому просимо всіх, хто має будь-яку інформацію щодо повідомлень про бомби, звернутися до Національного слідчого управління та подати заяву", – заявили у поліції.

Зазначається, що 19 жовтня погрози вибухами надходили не лише школам в Угорщині, а й в інших європейських країнах – Румунії, Сербії та у Великій Британії.

Як повідомлялося, вранці у понеділок у румунському місті Бистриця учень сьомого класу напав з ножем на вчителя та ще одного учня; нападника затримали.

Цього місця у польських школах відбулася серія нападів. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

Після цього Польща суттєво наростила присутність поліції у школах та навколо них у зв’язку з серією нападів з ножами.