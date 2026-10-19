В Венгрии расследуют предупреждения о взрывах, поступившие в десятки школ

В понедельник более 70 учебных заведений в Венгрии получили предупреждения об угрозе взрывов, полиция возбудила уголовное дело по факту угрозы совершения террористического акта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр внутренних дел Венгрии Габор Посфай в Facebook.

По словам министра, сообщения об угрозе взрыва, поступившие в понедельник утром в школы Венгрии, оказались безосновательными. Полиция немедленно приняла необходимые меры, приступила к проверке соответствующих учреждений, а также к расследованию обстоятельств этих угроз.

"Безопасность детей и педагогов является главным приоритетом. Полиция принимает все необходимые меры для обеспечения их безопасности", – написал Посфай.

Как сообщает Telex, Национальное следственное управление полиции Венгрии возбудило уголовное дело по факту угрозы совершения террористического акта. В рамках этого расследования также проверяется, связано ли это происшествие с аналогичными преступлениями, произошедшими 15 октября. Тогда две школы в Будапеште получили сообщения с угрозами о бомбе.

"Угроза совершения террористического акта – это не детские шалости; это считается преступлением и наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет. Поэтому просим всех, кто располагает какой-либо информацией о сообщениях о бомбах, обратиться в Национальное следственное управление и подать заявление", – заявили в полиции.

Отмечается, что 19 октября угрозы взрывов поступали не только в школы в Венгрии, но и в других европейских странах – Румынии, Сербии и Великобритании.

Как сообщалось, утром в понедельник в румынском городе Бистрица ученик седьмого класса напал с ножом на учителя и еще одного ученика; нападавшего задержали.

Кроме того, в польских школах произошла серия нападений. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

После этого Польша существенно усилила присутствие полиции в школах и вокруг них в связи с серией нападений с ножами.