В Милане во второй день протестов задержали более 200 человек

В воскресенье, 18 октября, итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов в Милане.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные итальянских правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

По данным властей, итальянская полиция задержала 271 молодого человека во время протестов, переросших в уличные столкновения, в Милане.

Правоохранители отметили, что из тех, кого доставили в полицейские участки, 32 человека арестовали, среди них – 23 несовершеннолетних и 13 иностранцев.

Отметим, что в результате протестов премьер-министр страны Джорджия Мелони созвала совещание по вопросам общественного порядка в понедельник, 19 октября.

Наибольший ущерб зафиксирован в Милане: подростки бросали стулья, столики и ограждения в витрины магазинов Footlocker, Champions и ограбили супермаркет Carrefour.

Также были ограблены магазины Under Armour и Levis, а также заведения на одной из главных улиц города – Корсо Гарибальди. Центральную галерею Витторио Эммануэле II окружили бронетехникой, а главный собор Дуомо закрыли для посещения туристами.

17 октября крупные города на севере Италии охватили антиправительственные протесты. Их организовали по примеру более масштабных демонстраций во Франции, которые в ходе предварительно объявленной "социальной мобилизации" населения переросли в столкновения с полицией, насилие и мародерство.

В частности, в городе Лимож сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.