Зеленский заявил о задержке "жизненно важных поставок" из США

Президент Владимир Зеленский заявил, что на уровне Министерства обороны США наблюдается задержка с поставками необходимых Украине ресурсов.

Об этом говорится в его посте в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил об отсрочке определенных поставок из США. О каких именно видах вооружения идет речь, президент не уточнил.

"Есть также отсрочка отдельных типов жизненно необходимых поставок на уровне Министерства войны (Пентагон – ред.) в Соединенных Штатах. Сегодня вечером – дополнительное совещание по итогам всех контактов дня, которые должны быть проведены. Рассчитываю на конкретные результаты", – написал он.

Кроме того, в контексте поставок средств противовоздушной обороны Украине президент отметил, что некоторые политические договоренности не были выполнены на рабочем уровне. Неизвестно, каких именно стран касалось это замечание.

Отдельно Зеленский сообщил, что министр обороны Украины, министр иностранных дел и команда Офиса президента получили "неотложные задачи по контактам с партнерами, которые могут как можно быстрее поддержать нашу ПВО".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в попытках оказать давление на Киев, чтобы тот капитулировал перед Россией.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что пошел на сделку об экспорте дизельного топлива и отмене санкций, поскольку не хочет отталкивать правителя РФ Владимира Путина от мирных переговоров, при этом утверждая, что Зеленский стремится продолжить войну.

Между тем издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине. По данным газеты, Трамп не согласился на встречу, и пока неясно, состоится ли этот саммит.