Глава МВС Німеччини звинувачує лівих і мігрантів у заворушеннях у Франції

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт звинуватив у заворушеннях у Франції "лівих екстремістів" та мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить dpa.

Францію вже кілька тижнів розхитують протести, розпочаті школярами, обуреними нестачею вчителів та вкрай поганим станом шкіл.

Згодом до протестів, які ще більше загострилися, долучилися інші верстви суспільства.

Вихідними загальнонаціональні протести проти високої вартості життя у Франції супроводжувалися заворушеннями та мародерством, що змусило прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню оголосити локальну комендантську годину.

"Той, хто не усвідомлює, що ліві екстремісти та мігрантське середовище об’єднуються на вулицях, щоб вести спільну боротьбу проти демократичної системи, не зрозумів ситуацію", – заявив Добріндт.

Німецький міністр рішуче засудив насильство на вулицях Франції.

"Ті, хто перетворює вулиці на поля бою, нападає на поліцейських і підпалює ратуші, не протестують за кращу освіту, а ведуть збройну боротьбу проти нашого вільного суспільства та нашого способу життя", – підкреслив він.

Нагадаємо, у Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Увечері 18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.