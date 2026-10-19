Глава МВД Германии обвиняет левых и мигрантов в беспорядках во Франции

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт обвинил в беспорядках во Франции "левых экстремистов" и мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит dpa.

Францию уже несколько недель сотрясают протесты, начатые школьниками, возмущенными нехваткой учителей и крайне плохим состоянием школ.

Впоследствии к протестам, которые еще больше обострились, присоединились другие слои общества.

В минувшие выходные общенациональные протесты против высокой стоимости жизни во Франции сопровождались беспорядками и мародерством, что вынудило премьер-министра Себастьена Лекорню объявить локальный комендантский час.

"Тот, кто не осознает, что левые экстремисты и мигрантская среда объединяются на улицах, чтобы вести совместную борьбу против демократической системы, не понял ситуацию", – заявил Добриндт.

Немецкий министр решительно осудил насилие на улицах Франции.

"Те, кто превращает улицы в поля сражений, нападает на полицейских и поджигает ратуши, не протестуют за лучшее образование, а ведут вооруженную борьбу против нашего свободного общества и нашего образа жизни", – подчеркнул он.

Напомним, в Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Вечером 18 октября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.