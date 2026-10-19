Німеччина викликала посла Ірану після суду над іранськими шпигунами

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило про виклик посла Ірану в Берліні після розгляду Вищим регіональним судом Гамбурга справи двох іранських агентів.

Про це повідомляється на сторінці відомства в X, пише "Європейська правда".

Минулого тижня двох іранських шпигунів було засуджено до тюремних строків за планування вбивств і підпалів в інтересах Ірану.

Суд постановив, що зловмисники шпигували за Йозефом Шустером, головою Центральної ради євреїв Німеччини, та Фолькером Беком, головою Німецько-ізраїльського товариства.

"Ми не терпимо нападів на єврейське життя та на тих, хто його захищає – ніде, а тим більше в Німеччині. Злочинні спроби замаху на Йозефа Шустера та Фолькера Бека матимуть юридичні наслідки", – наголосили в МЗС Німеччини.

У зв’язку з цим до відомства викликали іранського посла.

"Ми найрішучіше засуджуємо дії Ірану. Ми не дозволимо, щоб Іран загрожував нашому вільному суспільству", – йдеться у повідомленні Міністерства.

Там також нагадали, що раніше докладали зусиль, щоб організатори іранських спроб терактів по всьому світу та гнобителі іранського цивільного населення – Корпус вартових Ісламської революції – були внесені до списку терористичних організацій ЄС.

На початку жовтня у Великій Британії двом громадянам Ірану висунули звинувачення у терористичних злочинах у зв’язку з імовірною змовою проти єврейської громади в Манчестері.

16 жовтня у Великій Британії засудили до 20 років позбавлення волі юнака, який планував скоїти вбивство в країні після того, як його завербувала шведська організована злочинна група, пов’язана з Іраном.