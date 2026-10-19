Германия вызвала посла Ирана после суда над иранскими шпионами

Министерство иностранных дел Германии сообщило о вызове посла Ирана в Берлине после рассмотрения Высшим региональным судом Гамбурга дела двух иранских агентов.

Об этом сообщается на странице ведомства в X, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе двух иранских шпионов приговорили к тюремным срокам за планирование убийств и поджогов в интересах Ирана.

Суд постановил, что злоумышленники шпионили за Йозефом Шустером, председателем Центрального совета евреев Германии, и Фолькером Беком, председателем Немецко-израильского общества.

"Мы не терпим нападений на еврейскую жизнь и на тех, кто её защищает – нигде, а тем более в Германии. Преступные попытки покушения на Йозефа Шустера и Фолькера Бека будут иметь юридические последствия", – подчеркнули в МИД Германии.

В связи с этим в ведомство вызвали иранского посла.

"Мы самым решительным образом осуждаем действия Ирана. Мы не позволим, чтобы Иран угрожал нашему свободному обществу", – говорится в сообщении министерства.

Там также напомнили, что ранее прилагали усилия, чтобы организаторы иранских попыток терактов по всему миру и угнетатели иранского гражданского населения – Корпус стражей Исламской революции – были внесены в список террористических организаций ЕС.

В начале октября в Великобритании двум гражданам Ирана были предъявлены обвинения в террористических преступлениях в связи с предполагаемым заговором против еврейской общины в Манчестере.

16 октября в Великобритании приговорили к 20 годам лишения свободы молодого человека, который планировал совершить убийство в стране после того, как его завербовала шведская организованная преступная группа, связанная с Ираном.