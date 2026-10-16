У Британії до 20 років засудили юнака у справі про вбивство на користь мережі, пов’язаної з Іраном

У п’ятницю, 16 жовтня, у Великій Британії засудили до 20 років позбавлення волі юнака, який планував скоїти вбивство в країні після того, як його завербувала шведська організована злочинна група, пов’язана з Іраном.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Йдеться про норвезького молодого чоловіка Йоганнеса Натланда, якому зараз 19 років. Його затримали у березні минулого року в номері готелю в Гаддерсфілді, на півночі Англії, з двома одиницями вогнепальної зброї та боєприпасами при собі.

За словами прокурорів, Натланд був завербований "Мережею Фокстрот" – шведською організованою злочинною групою, яку використовує Іран. На неї розповсюджуються санкції Британії та США.

Молодий чоловік визнав, що мав у своєму розпорядженні напівавтоматичний пістолет, револьвер та боєприпаси, але заперечив звинувачення у змові з метою вбивства і стверджував, що не мав наміру втілювати цей план у життя.

Проте у липні його визнали винним після повторного розгляду справи ⁠і засудили в лондонському Королівському суді Вулвіча.

Нещодавно у Британії двом громадянам Ірану висунули звинувачення у терористичних злочинах у зв’язку з імовірною змовою проти єврейської громади в Манчестері.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.