Прем'єр Нідерландів стане батьком завдяки сурогатному материнству
Новини — Понеділок, 19 жовтня 2026, 17:32 —
Премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен оголосив у понеділок, 19 жовтня, що він та його партнер чекають на народження своєї першої дитини за допомогою сурогатної матері та донорки яйцеклітин.
Про це він повідомив у Instagram, передає "Європейська правда".
У своєму акаунті Єттен написав, що на нього та його партнера чекає "хтось дуже особливий".
"До зустрічі у 2027 році, малюку. Немає слів, достатньо сильних, щоб подякувати нашій донорці яйцеклітин, нашій сурогатній мамі та їхнім родинам. Без вас нічого з цього не було б можливим", – сказав він.
Єттен заручений з аргентинським хокеїстом на траві Ніколасом Кінаном.
Партія прем'єра D66 в офіційній заяві зазначила, що ця вагітність стала можливою завдяки друзям Єттена та Кінана. У цьому випадку не йдеться про комерційне сурогатне материнство, яке в країні є незаконним.
Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволила їм сформувати уряд меншості.
24 лютого Єттен вперше долучився до засідання "коаліції рішучих".
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