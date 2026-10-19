Прем'єр Нідерландів стане батьком завдяки сурогатному материнству

Премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен оголосив у понеділок, 19 жовтня, що він та його партнер чекають на народження своєї першої дитини за допомогою сурогатної матері та донорки яйцеклітин.

Про це він повідомив у Instagram, передає "Європейська правда".

У своєму акаунті Єттен написав, що на нього та його партнера чекає "хтось дуже особливий".

"До зустрічі у 2027 році, малюку. Немає слів, достатньо сильних, щоб подякувати нашій донорці яйцеклітин, нашій сурогатній мамі та їхнім родинам. Без вас нічого з цього не було б можливим", – сказав він.

Єттен заручений з аргентинським хокеїстом на траві Ніколасом Кінаном.

Партія прем'єра D66 в офіційній заяві зазначила, що ця вагітність стала можливою завдяки друзям Єттена та Кінана. У цьому випадку не йдеться про комерційне сурогатне материнство, яке в країні є незаконним.

Скриншот: Instagram

Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволила їм сформувати уряд меншості.

24 лютого Єттен вперше долучився до засідання "коаліції рішучих".

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