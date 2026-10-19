Премьер-министр Нидерландов станет отцом благодаря суррогатному материнству

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил в понедельник, 19 октября, что он и его партнер ожидают рождения своего первого ребенка с помощью суррогатной матери и донора яйцеклеток.

Об этом он сообщил в Instagram, передает "Европейская правда".

В своём аккаунте Йеттен написал, что его и его партнёра ждёт "кто-то очень особенный".

"До встречи в 2027 году, малыш. Нет слов, достаточно сильных, чтобы поблагодарить нашу донора яйцеклеток, нашу суррогатную маму и их семьи. Без вас ничего из этого не было бы возможным", – сказал он.

Йеттен помолвлен с аргентинским хоккеистом на траве Николасом Кинаном.

Партия премьера D66 в официальном заявлении отметила, что эта беременность стала возможной благодаря друзьям Йеттена и Кинана. В данном случае речь не идет о коммерческом суррогатном материнстве, которое в стране является незаконным.

Скриншот: Instagram

Напомним, в конце января лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволило им сформировать правительство меньшинства.

24 февраля Йеттен впервые принял участие в заседании "коалиции решительных".

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