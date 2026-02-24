Новий прем’єр Нідерландів вперше долучився до засідання "коаліції рішучих"

Роб Єттен, який напередодні вступив на посаду прем’єр-міністра Нідерландів, вперше долучився до засідання "коаліції рішучих", яке відбулося у вівторок, 24 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", Єттен написав в мережі X.

Очільник уряду Нідерландів під час засідання "коаліції рішучих" заявив, що Україна може надалі розраховувати на підтримку його країни – як зараз, так і в майбутньому.

За словами Єттена, на зустрічі лідери обговорили елементи цієї підтримки, такі як гарантії безпеки для України після встановлення миру для стримування можливої російської агресії.

Today marks four years of Russian aggression, resulting in many deaths, widespread destruction and daily fighting. Ukraine can continue to count on our support, now and in the future. During a digital meeting of the Coalition of the Willing, we reiterated this with a large group… pic.twitter.com/yuqZUFM4Ji – Rob Jetten (@MinPres) February 24, 2026

Прем’єр Нідерландів також зазначив, що поки миру не досягнуто, союзники повинні посилювати та підтримувати тиск на Росію.

"Ми найсильніші, коли продовжуємо робити це разом, з Україною. Бо їхня боротьба – це наша боротьба. А їхня безпека – це наша безпека", – написав Єттен.

Як відомо, 24 лютого, в четверту річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, відбулася зустріч "коаліції рішучих". У віртуальному засіданні взяли участь прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц та лідери близько 30 країн. До президента України Володимира Зеленського в Києві приєдналися очільники країн Північної Європи та Балтії, ЄС і Хорватії.

Президент Франції Емманюель Макрон, звертаючись до членів коаліції під час засідання, сказав, що дуже скептично ставиться до короткострокової перспективи миру в Україні, оскільки російська сторона не виявляє бажання до миру.