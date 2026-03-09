Роб Єттен: "Без чіткого шляху до членства України в ЄС нас дестабілізуватиме не тільки Росія"

Від кінця лютого 2025 року в Нідерландах – новий уряд. Складні коаліційні переговори, що тривали після жовтневих виборів, завершилися створенням уряду меншості на чолі з Робом Єттеном (торік ми публікували також окрему статтю про цього політика).

Через нестачу голосів у коаліції новій владі Нідерландів бракує стабільності, але точно не бракує розуміння того, що Україна має значення для майбутнього Європи. Тому візит нового прем'єра до України 8 березня став першою його поїздкою за межі Євросоюзу і другим візитом за кордон у принципі – перший відбувся до столиці ЄС Брюсселя.

Перед від'їздом з Києва прем'єр-міністр Єттен погодився дати інтерв'ю для "Європейської правди".

– Це ваш другий закордонний візит на посаді прем’єр-міністра. Чому ви обрали Україну? І чого чекати Україні від вашої роботи на цій посаді?

– Я дуже радий можливості бути тут, зважаючи на те, що Україна пережила за останні роки. До того ж ви боретесь не лише за свободу всіх українців, а й за європейські цінності. Тому для мене як для прем'єра було надзвичайно важливо підкреслити для всіх нідерландських виборців, що ми й надалі підтримуватимемо вашу країну.

Ми готові посилювати співпрацю з Україною – як військову, так і невійськову.

Також Нідерланди можуть відіграти важливу роль у забезпеченні правосуддя (щодо протиправної агресії та дій агресора. – ЄП), яке має відбутися, щойно війна завершиться.

Тому сьогодні я у Києві спілкувався, і не лише з президентом і прем’єр-міністром, а й з багатьма українцями, та зможу привезти до своєї країни історії про страждання та про героїзм українського народу. Сподіваюся, вони допоможуть надихнути людей у моїй країні на підтримку України та допомогти їм зрозуміти, чому мій уряд буде продовжувати підтримувати вас.

– Ви згадали про правосуддя. Між тим в Україні є розуміння, що Нідерланди гальмують створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. В Гаазі кажуть, що його створять "лише після 2028 року", а це неприйнятно довго. За вашого керівництва це зміниться?

– Наразі я дуже радий, що підготовча група вже працює і занурюється в деталі створення трибуналу.

Дійсно, надзвичайно важливо, щоб ми прискорили цей процес. Саме про це я сьогодні говорив із президентом Зеленським. Йшлося про те, що Нідерланди можуть зробити, щоб ми просувалися вперед у цьому дуже важливому питанні.

Також щойно у мене була дуже довга й глибока розмова з колишніми військовополоненими та з викраденими дітьми, які, на щастя, вже повернулися до України. Саме їхні історії та їхні страждання підкреслюють важливість притягнення до відповідальності всіх тих воєнних злочинців, які за це відповідальні.

– Тож чи очікуєте ви, що трибунал може почати працювати вже у 2026 році? Чи йдеться про 2027-й?

– Що стосується цього року, то нам важливо детальніше опрацювати, як саме може функціонувати трибунал і яке його розташування у Нідерландах буде найкращим варіантом. Також важливо забезпечити участь інших держав Ради Європи у цьому трибуналі.

Це дозволить розпочати його роботу якнайшвидше.

Під час інтерв'ю. Фото посольства Нідерландів в Україні

– Ви вже казали сьогодні у Києві, що хочете побачити Україну в ЄС. Як вважаєте, це може статися за вашої каденції прем'єр-міністра?

– Я, звісно ж, сподіваюся бути на посаді чотири роки, а можливо й більше – але у нідерландській політиці ти ніколи не знаєш цього напевно.

Та що дійсно має значення, то це те, що майбутнє України – в Європі.

Реформи, які український уряд вже втілив протягом останніх років, є дуже важливими кроками. Але ще багато роботи попереду. Якщо Україна продовжить рухатися шляхом реформ, то і Європейський Союз зможе рухатися до вступу вашої країни.

У коаліційній угоді уряду, який я очолюю, ми зазначили, що це є також геополітичним питанням. Це – частина нового світового порядку.

Європа повинна подумати про те, що являє собою європейська родина. На думку мого уряду, це означає – ЄС з Україною. Але ваше приєднання має йти пліч-о-пліч із необхідними реформами. Це необхідне і для того, щоб усі держави-члени ЄС погодилися на вступ України.

– Чи підтримуєте ви суттєву зміну правил розширення ЄС, щоб це прискорити? Наприклад, щоб надати Україні політичне членство, але повні переваги ми отримали пізніше, після завершення реформ?

– Я зауважу, що Нідерланди здавна є чітким прибічником модернізації геть усіх сфер в ЄС. Включаючи питання розширення, але також, наприклад, європейського бюджету та Спільної аграрної політики.

У дуже багатьох питаннях європейцям потрібно бути менш наївними й розуміти, що якщо ми хочемо сильніший континент, який дає більше своїм громадянам, ми повинні краще працювати в модернізованому Європейському Союзі.

Що ж стосується вступу України, я закликав би бути обережними, щоб не створити великої кількості розчарувань у найближчі роки. Для цього ми не повинні обіцяти те, чого не зможемо виконати.

Тому я бачу поетапний підхід. Якщо ми посилимо підтримку України в проведенні всіх необхідних реформ, я впевнений, що Україна зможе прискорити свою частину процесу.

– Але чи розумієте ви, що Росія зробить усе можливе, щоб запобігти членству України в ЄС?

– Так, звичайно.

– А це станеться, якщо ЄС не зробить необхідні політичні кроки – за інакшими правилами, ніж діють зараз.

– Так, і саме тому ми також заявляли, що повинні дивитися на європейську родину з геополітичної точки зору – не лише щодо України, а й щодо інших країн, які хотіли б бути частиною європейської родини.

Якщо ми не посилимо нашу співпрацю і не запропонуємо чіткий шлях до членства в ЄС, то не лише Росія, а й інші країни намагатимуться впливати на процес і дестабілізувати європейський континент.

Тому це те, що ми повинні враховувати під час цих переговорів.

– Чого чекати українським біженцям у Нідерландах після березня 2027 року, коли закінчиться дія тимчасового захисту? Яким буде їхній статус і що буде з тими, хто живе в тимчасових центрах?

– Це дуже хороше питання, і це також один із головних пріоритетів для нашого нового міністра з питань міграції – провести ґрунтовні переговори з європейськими партнерами, щоби вчасно прояснити для українських біженців у Європі, як ми можемо забезпечити їм належний прихисток, освіту, право на роботу тощо.

Сподіваюся, що вже цього року ми зможемо надати більш чіткі відповіді, щойно просунемося вперед у переговорному процесі.

– Україні потрібні інвестиції. Як переконати нідерландський бізнес, що Україна достатньо безпечна для цього? Що спонукатиме інвестувати в Україну, адже частина її території залишиться окупованою, а російська загроза збережеться?

– Сьогодні я мав дуже цікаву розмову на цю тему з прем’єр-міністеркою України, і я переконаний, що ми можемо досягти значно більшої співпраці між бізнесом Нідерландів і України – не лише в оборонній промисловості, а й в енергетичному секторі та багатьох інших.

Я попрошу міністра з питань зовнішньої торгівлі підготувати чіткий план, щоб переконатися, що нідерландські компанії будуть готові працювати більше тут, в Україні, У тому числі у короткостроковій перспективі.

– Навіть під час війни?

– Так, і під час війни, і після.

Спілкувалися Дар'я Мещерякова та Сергій Сидоренко,

"Європейська правда"