Міністр оборони Польщі про зустріч Сі, Трампа і Путіна: не можу й уявити

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи повідомлення про пропозицію провести тристоронню зустріч Владіміра Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, наголосив, що "не уявляє собі" переговорів щодо України без неї самої.

Заяву очільника польського оборонного відомства наводить TVN24, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті, відповідаючи на питання, чи, на його думку, готується "нова Ялта" (натяк на конференцію 1945 року, під час якої лідери США, Великої Британії та СРСР узгоджували післявоєнний лад у Європі), Косіняк-Камиш відповів, що в переговорах щодо завершення війни необхідна участь України та європейських держав.

"Важко говорити про будь-яке вирішення без присутності України, тож форматів зустрічей може бути дуже багато, але я не уявляю собі іншого формату, окрім того, що передбачатиме участь України та європейських держав і гарантуватиме стабільність та мир для України", – сказав він.

WSJ писало, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що про таку зустріч були розмови, але поки вона не є підтвердженою.

Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Путіну не має місця за столом із президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.