Министр обороны Польши о встрече Си, Трампа и Путина: даже представить себе не могу

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя сообщение о предложении провести трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, подчеркнул, что "не представляет себе" переговоров по Украине без самой Украины.

Заявление главы польского оборонного ведомства приводит TVN24, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте, отвечая на вопрос, готовится ли, по его мнению, "новая Ялта" (намек на конференцию 1945 года, во время которой лидеры США, Великобритании и СССР согласовывали послевоенный порядок в Европе), Косиняк-Камыш ответил, что в переговорах о завершении войны необходимо участие Украины и европейских государств.

"Трудно говорить о каком-либо решении без участия Украины, поэтому форматов встреч может быть очень много, но я не представляю себе другого формата, кроме того, который будет предусматривать участие Украины и европейских государств и гарантировать стабильность и мир для Украины", – сказал он.

WSJ писала, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о такой встрече велись разговоры, но пока она не подтверждена.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Путину нет места за столом с президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.