Франція розгорнула масштабну операцію після випадків мародерства

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив у понеділок про проведення "масштабної" операції правоохоронних органів у зв'язку з масовими заворушеннями та випадками мародерства, що відбулися по всій країні протягом вихідних.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника французького уряду наводить Euronews.

За словами Лекорню, майже 200 слідчих аналізуватимуть відеозаписи, зроблені минулих вихідних, з метою встановлення осіб підозрюваних лише в Паризькому регіоні після того, як у суботу протести переросли в заворушення, внаслідок яких були зруйновані та розграбовані торговельні заклади.

"Ми ухвалили кілька рішень. Перше, звичайно, – це особливо значні та масштабні заходи з боку органів кримінального правосуддя", – сказав Лекорню.

Друга хвиля правових заходів, як вказав французький прем’єр, "буде здійснюватися більш обдумано та методично".

Він також зазначив, що на відео, які поширюються в соціальних мережах, видно, що багато ймовірних мародерів не приховували обличчя.

"Отже, сьогодні розпочинається дуже масштабна операція правоохоронних органів", – додав Лекорню.

Префект поліції Парижа заявив у понеділок, що буде створено оперативну групу для перегляду всіх доступних записів із систем відеоспостереження, камер безпеки магазинів та соціальних мереж.

Нагадаємо, у Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Увечері 18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.