Франция развернула масштабную операцию после случаев мародерства

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил в понедельник о проведении "масштабной" операции правоохранительных органов в связи с массовыми беспорядками и случаями мародерства, произошедшими по всей стране в течение выходных.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы французского правительства приводит Euronews.

По словам Лекорню, почти 200 следователей будут анализировать видеозаписи, сделанные в минувшие выходные, с целью установления личностей подозреваемых только в Парижском регионе после того, как в субботу протесты переросли в беспорядки, в результате которых были разрушены и разграблены торговые заведения.

"Мы приняли несколько решений. Первое, конечно, – это особенно значительные и масштабные меры со стороны органов уголовного правосудия", – сказал Лекорню.

Вторая волна правовых мер, как указал французский премьер, "будет осуществляться более обдуманно и методично".

Он также отметил, что на видео, распространяемых в социальных сетях, видно, что многие предполагаемые мародёры не скрывали лица.

"Итак, сегодня начинается очень масштабная операция правоохранительных органов", – добавил Лекорню.

Префект полиции Парижа заявил в понедельник, что будет создана оперативная группа для просмотра всех доступных записей с систем видеонаблюдения, камер безопасности магазинов и социальных сетей.

Напомним, в Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Вечером 18 октября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.