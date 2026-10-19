У Франції після масових заворушень почали продавати ймовірно награбовані товари

Онлайн-платформа Vinted зіштовхнулася з напливом оголошень про продаж імовірно викрадених товарів після масових заворушень у Франції, під час яких протестувальники розграбували низку магазинів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами представника онлайн-платформи, компанія "вжила негайних заходів для виявлення та видалення оголошень, пов’язаних із мародерством", а також "посилила моніторинг підозрілих оголошень".

"У разі порушення наших правил ми вживаємо заходів щодо відповідних облікових записів, аж до їхнього постійного блокування", – зазначив він.

Правила Vinted забороняють продаж крадених товарів на своїй платформі, і компанія заявляє, що використовує низку інструментів, зокрема повідомлення від роздрібних мереж та приватних осіб, щоб повідомляти свою команду модераторів про підозрілі оголошення для подальшого розслідування.

Міністерка Франції з питань штучного інтелекту та цифрових технологій Анна Ле Енанфф зазначила, що представники французького уряду проводять зустрічі з компаніями електронної комерції, щоб обговорити, як їм слід поводитися з оголошеннями про розграбовані товари.

"Вкрадені товари, викрадені цього вікенду, виставляються на продаж на деяких платформах. Такі дії не залишаться безкарними", – акцентувала вона.

Протягом вихідних учасники заворушень розграбували магазини по всій Франції після ескалації протестів. Зокрема, як зазначається, на відео, що поширюються в соціальних мережах, видно, як грабують магазини люксових брендів, зокрема Louis Vuitton, Burberry та Celine.

А мережа магазинів косметики Sephora зазначила у своїй заяві, що протестувальники вдерлися до кількох її магазинів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про проведення "масштабної" операції правоохоронних органів у зв'язку з масовими заворушеннями та випадками мародерства, що відбулися по всій країні протягом вихідних.

У Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

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