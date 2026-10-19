Во Франции после массовых беспорядков начали продавать товары, предположительно похищенные

Онлайн-платформа Vinted столкнулась с наплывом объявлений о продаже предположительно похищенных товаров после массовых беспорядков во Франции, в ходе которых протестующие разграбили ряд магазинов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам представителя онлайн-платформы, компания "приняла немедленные меры по выявлению и удалению объявлений, связанных с мародерством", а также "усилила мониторинг подозрительных объявлений".

"В случае нарушения наших правил мы принимаем меры в отношении соответствующих учетных записей, вплоть до их постоянной блокировки", – отметил он.

Правила Vinted запрещают продажу краденных товаров на своей платформе, и компания заявляет, что использует ряд инструментов, в частности сообщения от розничных сетей и частных лиц, чтобы информировать свою команду модераторов о подозрительных объявлениях для дальнейшего расследования.

Министр Франции по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Анна Ле Энанфф отметила, что представители французского правительства проводят встречи с компаниями электронной коммерции, чтобы обсудить, как им следует поступать с объявлениями о похищенных товарах.

"Украденные товары, похищенные в эти выходные, выставляются на продажу на некоторых платформах. Такие действия не останутся безнаказанными", – подчеркнула она.

В течение выходных участники беспорядков разграбили магазины по всей Франции после эскалации протестов. В частности, как отмечается, на видео, распространяющихся в социальных сетях, видно, как грабят магазины люксовых брендов, в том числе Louis Vuitton, Burberry и Celine.

А сеть магазинов косметики Sephora отметила в своем заявлении, что протестующие ворвались в несколько ее магазинов.

Отметим, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о проведении"масштабной" операции правоохранительных органов в связи с массовыми беспорядками и случаями мародерства, произошедшими по всей стране в течение выходных.

В Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

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