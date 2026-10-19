Двох громадян Німеччини звинуватили у підпалі антен Starlink у Болгарії

Щодо двох громадян Німеччини видано європейські ордери на арешт у зв’язку з підпалом антен Starlink у Болгарії минулого тижня.

Про це у понеділок представниця суду в Софії повідомила агентству dpa, інформує "Європейська правда".

Як вказала представниця суду, болгарська прокуратура подала клопотання про видачу ордера на арешт двох 19-річних молодих людей.

Ці двоє, ідентифіковані відповідно до німецького законодавства про захист персональних даних лише як С. І. та Т. Б., звинувачуються у підпалі восьми антен Starlink на об’єкті в Плані, на південь від Софії, 9 жовтня.

Повідомляється, що вони в’їхали до Болгарії з Сербії через прикордонний пункт Калотина на автомобілі з німецькими номерними знаками, а через кілька годин покинули країну.

14 жовтня болгарська прокуратура висунула звинувачення обом підозрюваним заочно. Їм загрожує тюремне ув’язнення на строк від трьох до 12 років. Двоє адвокатів захисту мають намір оскаржити це рішення.

Болгарські ЗМІ неофіційно повідомили, що двох підозрюваних заарештували в Болгарії. Не виключено, що підозрювані входять до складу більшої диверсійної групи, пов’язаної з підозрюваними, заарештованими в Німеччині у справі про напад на наземну станцію Starlink у Польщі.

Голова Державного агентства національної безпеки Болгарії (ДАНС) Пламен Тончев вважає, що пожежа на об’єкті Starlink поблизу Софії була диверсією.

"Не можна виключати подібних актів диверсії в майбутньому", – попередив він у болгарському парламенті.

Нагадаємо, минулого тижня в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії. Тоді прем’єр-міністр Румен Радев відмовився розкривати подробиці щодо оприлюдненої інформації, пославшись на триваюче розслідування.

23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.

18 жовтня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.