В отношении двух граждан Германии выданы европейские ордера на арест в связи с поджогом антенн Starlink в Болгарии на прошлой неделе.

Об этом в понедельник представительница суда в Софии сообщила агентству dpa, передает "Европейская правда".

Как указала представительница суда, болгарская прокуратура подала ходатайство о выдаче ордера на арест двух 19-летних молодых людей.

Эти двое, идентифицированные в соответствии с немецким законодательством о защите персональных данных лишь как С. И. и Т. Б., обвиняются в поджоге восьми антенн Starlink на объекте в Плане, к югу от Софии, 9 октября.

Сообщается, что они въехали в Болгарию из Сербии через пограничный пункт Калотина на автомобиле с немецкими номерными знаками, а через несколько часов покинули страну.

14 октября болгарская прокуратура предъявила обвинение обоим подозреваемым заочно. Им грозит тюремное заключение на срок от трех до 12 лет. Два адвоката защиты намерены обжаловать это решение.

Болгарские СМИ неофициально сообщили, что двое подозреваемых были арестованы в Болгарии. Не исключено, что подозреваемые входят в состав более крупной диверсионной группы, связанной с подозреваемыми, арестованными в Германии по делу о нападении на наземную станцию Starlink в Польше.

Глава Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (ДАНС) Пламен Тончев считает, что пожар на объекте Starlink вблизи Софии был диверсией.

"Нельзя исключать подобных актов диверсии в будущем", – предупредил он в болгарском парламенте.

Напомним, на прошлой неделе в Болгарии сообщили о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink в районе Софии. Тогда премьер-министр Румен Радев отказался раскрывать подробности обнародованной информации, сославшись на продолжающееся расследование.

23 сентября произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польской деревне Воля-Кробовска.

18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, в которой хранится оборудование для связи Starlink.