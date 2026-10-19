У Норвегії місту заборонили пити воду з-під крана через кліматичні зміни
Мешканцям одного з міст в Норвегії повідомили, що вони більше не можуть пити воду з-під крана через забруднення важкими металами, яке, на думку вчених, пов’язане з таненням вічної мерзлоти.
Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".
Лонг'їрбюен, що на архіпелазі Шпіцберген, отримує основне постачання питної води з озера Ісдаммен. Підвищення температури внаслідок кліматичної кризи призвело до танення вічної мерзлоти, внаслідок чого з оголеної корінної породи в озеро потрапляють метали.
Це місто, як зазначається, нагрівається у п’ять-сім разів швидше, ніж у середньому по світу, причому осінні температури зростають на 4 °C за десятиліття.
За словами дослідників, забруднення водопостачання важкими металами, ймовірно, пов’язане з двома факторами: таненням вічної мерзлоти – твердого як камінь ґрунту, що залишається замороженим цілий рік, за винятком так званого "активного шару", який тане влітку, – та геологією колишнього гірничого міста.
"Поєднання танення вічної мерзлоти та сланцевої корінної породи, що містить мінерал під назвою пірит, або "золото дурнів", спричиняє забруднення водопостачання", – сказала експертка з вічної мерзлоти та доцентка арктичної геології в Університетському центрі на Шпіцбергені Маржолен Верре.
Вона пояснила, що пірит, вступаючи в контакт з водою та киснем, окислюється й утворює кислоту.
"Утворена кислота тепер може вимивати важкі метали з цих порід у водойми. Проблема, з якою ми стикаємося тут, у Лонг’їрбюені, – це марганець, але з порід можуть вимиватися й інші забруднювачі", – сказала вона.
Місцева влада вперше попередила своїх 2 600 мешканців після того, як у вересні минулого року було виявлено, що рівень марганцю у водопостачанні у 25 разів перевищував рекомендовані Норвезьким інститутом громадського здоров’я 50 мікрограмів на літр.
Тривале перебування під впливом високих рівнів марганцю може спричинити неврологічні проблеми, особливо у дітей та немовлят.
Після цього було вжито надзвичайних тимчасових заходів, зокрема встановлено центральний резервуар із безкоштовною очищеною водою, відфільтрованою місцевою пивоварнею, щоб мешканці могли наповнювати місткості в місцевому супермаркеті, а також розпочато розслідування.
З того часу рівень марганцю знизився, але на початку цього року було виявлено, що рівні сульфатів та нікелю перевищують рекомендовані норми для питної води. Як наслідок, заборона залишається в силі.
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