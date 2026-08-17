В Італії через погоду закрилась остання локація для літнього катання на лижах

В Італії через спекотну погоду закрили останню досі доступну локацію для катання на лижах влітку – льодовик Стельвіо.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

В Італії через надто високу температуру повітря зупиняє роботу остання точка для літнього катання на лижах в Альпах – на льодовику Стельвіо під кордоном зі Швейцарією та Австрією, де завдяки висоті понад 2700 метрів гірськолижний спорт зазвичай доступний і влітку.

В адміністрації зазначили, що поточні погодні умови не дозволяють гарантувати належну якість схилів, від чого залежить і безпека.

"Команда продовжить постійно відстежувати ситуацію та умови у сподіванні на зниження температур і покращення стану льодовика. Ми будемо оперативно інформувати про можливість відкриття", – йдеться у заяві.

Водночас канатна дорога для підйому до льодовика продовжує роботу.

Із закриттям цих схилів у Європі наразі не лишилося природних локацій для літнього гірськолижного спорту.

16 червня вдень на станції Арпа біля льодовика Форні, на висоті понад 2000 метрів, фіксували 17 градусів тепла. Подібна ситуація спостерігається і в сусідніх країнах.

Минулого року повідомляли, що за 60 років в італійських Альпах зникли льодовики площею як в озера Комо.

Цьогоріч у багатьох країнах Європи на тлі спеки фіксують рекордне обміління великих та малих річок.

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