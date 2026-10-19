В Норвегии жителям города запретили пить воду из-под крана из-за климатических изменений

Жителям одного из городов в Норвегии сообщили, что они больше не могут пить воду из-под крана из-за загрязнения тяжёлыми металлами, которое, по мнению учёных, связано с таянием вечной мерзлоты.

Об этом пишет The Guardian, передаёт "Европейская правда".

Лонгйирбюэн, расположенный на архипелаге Шпицберген, получает основной запас питьевой воды из озера Исдаммен. Повышение температуры в результате климатического кризиса привело к таянию вечной мерзлоты, в результате чего из обнажившейся коренной породы в озеро попадают металлы.

Этот город, как отмечается, нагревается в пять-семь раз быстрее, чем в среднем по миру, причем осенние температуры растут на 4 °C за десятилетие.

По словам исследователей, загрязнение водоснабжения тяжёлыми металлами, вероятно, связано с двумя факторами: таянием вечной мерзлоты – твёрдой, как камень, почвы, остающейся замороженной круглый год, за исключением так называемого "активного слоя", который тает летом, – и геологией бывшего горного города.

"Сочетание таяния вечной мерзлоты и сланцевой коренной породы, содержащей минерал под названием пирит, или "золото дураков", приводит к загрязнению водоснабжения", – сказала эксперт по вечной мерзлоте и доцент по арктической геологии в Университетском центре на Шпицбергене Маржолен Верре.

Она пояснила, что пирит, вступая в контакт с водой и кислородом, окисляется и образует кислоту.

"Образовавшаяся кислота теперь может вымывать тяжёлые металлы из этих пород в водоёмы. Проблема, с которой мы сталкиваемся здесь, в Лонгйирбюене, – это марганец, но из пород могут вымываться и другие загрязнители", – сказала она.

Местные власти впервые предупредили своих 2 600 жителей после того, как в сентябре прошлого года было обнаружено, что уровень марганца в водоснабжении в 25 раз превышал рекомендованные Норвежским институтом общественного здоровья 50 микрограмм на литр.

Длительное пребывание под воздействием высоких уровней марганца может вызвать неврологические проблемы, особенно у детей и младенцев.

После этого были приняты чрезвычайные временные меры, в частности установлен центральный резервуар с бесплатной очищенной водой, отфильтрованной местной пивоварней, чтобы жители могли наполнять емкости в местном супермаркете, а также начато расследование.

С тех пор уровень марганца снизился, но в начале этого года было обнаружено, что уровни сульфатов и никеля превышают рекомендуемые нормы для питьевой воды. В результате запрет остается в силе.

Напомним, в августе в Италии из-за жаркой погоды закрыли последнюю до сих пор доступную локацию для катания на лыжах летом – ледник Стельвио.

В прошлом году сообщалось, что за 60 лет в итальянских Альпах исчезли ледники площадью, равной площади озера Комо.

А самая высокая гора Западной Европы Монблан в прошлом году уменьшилась более чем на метр.