Гора Монблан втратила понад метр висоти за рік

Найвища гора Західної Європи Монблан минулого року знизилася більш ніж на метр.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian, пише "Європейська правда".

За даними групи геодезистів вершина Монблану у Франції зараз сягає 4 807,47 метра над рівнем моря, що на 1,29 метра нижче, ніж у 2025 році.

Висота гори становить приблизно 4 792 метри, але її вершина постійно змінюється, оскільки тепло, вітер та опади впливають на товщину снігу й льоду на вершині.

Висота, зафіксована вченими під час експедиції минулого місяця, була на 1,88 метра більшою, ніж у 2023 році, коли вона досягла найнижчого рівня за останні роки.

Дипломовані геодезисти з Національного союзу експертів-геодезистів (UNGE) та Спілки експертів-геодезистів, які регулярно стежать за вершиною з 2001 року, використовували точні супутникові технології для вимірювання гори, а також дрони для створення детальної моделі сніжно-льодової шапки.

Дані показують, що висота вершини зменшилася на 3,43 метра порівняно з рекордним показником у 4 810,90 метра, зафіксованим у 2007 році.

Експерти застерегли від пов’язування щорічних коливань висоти зі швидким таненням альпійських льодовиків, спричиненим забрудненням від спалювання викопного палива.

"Щодо маси льоду, важливо розрізняти зміни висоти поверхні та зміни загального об’єму або маси льоду. Збільшення висоти вершини не обов’язково означає, що гора набрала масу льоду, і це також не суперечить задокументованому відступу альпійських льодовиків", – зазначив представник UNGE.

Кліматичні аномалії стали одним із чинників найспекотнішого літа в історії Західної Європи цього року, що завдало шкоди альпійським регіонам і призвело до танення льоду із запаморочливою швидкістю.

Нагадаємо, у серпні мер французької комуни Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс виступив за те, щоб з наступної весни обмежити доступ до маршруту, що веде на гору Монблан.

Минулого року повідомляли, що за 60 років в італійських Альпах зникли льодовики площею як в озера Комо.