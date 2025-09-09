За 60 років в італійських Альпах зникли льодовики площею як в озера Комо

За 60 років в італійських Альпах було втрачено понад 170 кілометрів квадратних льодовикової площі, що еквівалентно площі поверхні озера Комо.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство ANSA.

Це дані, що випливають з підсумкового звіту Carovana dei ghiacciai (Каравана льодовиків) організації Legambiente спільно з Італійською льодовиковою фундацією, яка разом з екологічною асоціацією та Cipra Italia цього літа спостерігала за станом деяких альпійських льодовиків, що перебувають під все більшою загрозою.

Загалом вісім льодовиків перебувають під особливим наглядом, з них п'ять в Італії. Всі вони мають спільну долю: зменшення площі та товщини.

"Дані та факти знову змушують нас терміново вимагати заходів щодо пом'якшення наслідків, зосередившись на відновлюваних джерелах енергії та скороченні викидів, що впливають на клімат, а також адаптації за допомогою національного плану ефективних заходів", – сказав Джорджо Дзампетті, генеральний директор Legambiente.

В гірських регіонах Європи температура вічної мерзлоти постійно підвищується, в деяких випадках на понад 1°C за останнє десятиліття. Льодовики не тільки відступають, але й стають дедалі чорнішими.

У травні у швейцарських Альпах відколовся величезний шматок льодовика Бірх, що призвело до обвалу льоду, бруду та каміння на гірське селище Блаттен, мешканці якого були завчасно евакуйовані.

Обвал льодовика та частини гори у Блаттені спричинив повінь, яка практично знищила село.