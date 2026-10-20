Магазини розкоші в Мілані закрилися в понеділок через побоювання заворушень

Магазини з товарами класу люкс у центрі Мілана у понеділок закрилися раніше та забили вікна дошками, побоюючись нового спалаху насильства.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Більшість магазинів на популярній вулиці віа Монтенаполеоне, де розташовані бутики таких брендів, як Chanel, Tiffany та Dior, з запобіжною метою прибрали товари зі своїх вітрин.

Поліція патрулювала вулицю, а кілька туристів спостерігали за подіями.

Протягом вихідних кілька сотень протестувальників, серед яких було багато неповнолітніх, підпалили сміттєві баки та пограбували магазини в центрі міста. Це відбулось після мирної демонстрації в суботу, присвяченої незадовільному стану комунальних послуг та зростанню цін.

Серед розграбованих були магазини спортивних мереж Decathlon та Arc'teryx, а також магазин оператора мобільного зв’язку Vodafone.

Магазини брендів одягу Levi’s та Under Armour, а також Decathlon, закрили свої вітрини картоном та дерев’яними панелями.

У неділю, 18 жовтня, італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Тепер у Мілані розгорнуть кілька сотень військовослужбовців, аби посилити безпеку міста.

За повідомленнями медіа, на екстреному засіданні італійського уряду обговорювали, зокрема, можливість запровадження комендантської години.