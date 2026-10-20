Магазины роскоши в Милане закрылись в понедельник, опасаясь беспорядков

Магазины с товарами класса люкс в центре Милана в понедельник закрылись раньше обычного и забили окна досками, опасаясь новой волны насилия.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Большинство магазинов на популярной улице виа Монтенаполеоне, где расположены бутики таких брендов, как Chanel, Tiffany и Dior, в качестве меры предосторожности убрали товары с витрин.

Полиция патрулировала улицу, а несколько туристов наблюдали за происходящим.

В течение выходных несколько сотен протестующих, среди которых было много несовершеннолетних, подожгли мусорные баки и разграбили магазины в центре города. Это произошло после мирной демонстрации в субботу, посвященной неудовлетворительному состоянию коммунальных услуг и росту цен.

Среди разграбленных оказались магазины спортивных сетей Decathlon и Arc'teryx, а также магазин оператора мобильной связи Vodafone.

Магазины брендов одежды Levi’s и Under Armour, а также Decathlon, закрыли свои витрины картоном и деревянными панелями.

В воскресенье, 18 октября, итальянская полиция задержала более двухсот человек во время второго дня протестов в Милане.

Теперь в Милане будут развернуты несколько сотен военнослужащих, чтобы усилить безопасность города.

По сообщениям СМИ, на экстренном заседании итальянского правительства обсуждалась, в частности, возможность введения комендантского часа.