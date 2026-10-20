Литва почала встановлювати нові американські радари, що передаватимуть дані до системи НАТО

Литва почала розгортати поставлені зі США радари середньої дальності AN/TPS-77 MRR американської компанії Lockheed Martin.

Про це повідомило у вівторок Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, нові радари посилять можливості литовської армії зі спостереження за повітряним простором.

"Ми послідовно й комплексно продовжуємо посилювати протиповітряну оборону. Ці радари вже доставили до Литви, і наші військові встановлюють їх", – повідомив міністр.

Радар AN/TPS-77 MRR фото: міноборони литви

Уже цього року, додав він, Литва підпише додаткові контракти, продовжуючи вдосконалювати як виявлення повітряних загроз, так і їх нейтралізацію.

Радари AN/TPS-77 MRR передаватимуть дані в режимі реального часу до інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Вони сприятимуть формуванню спільної картини повітряної обстановки Альянсу та покращать взаємодію між Литвою і союзниками, заявило Міноборони Литви.

Нагадаємо, у неділю вранці до Литви з Польщі влетів дрон. Його уламки згодом були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви.

За словами прем’єр-міністра Міндаугаса Сінкявічюса, об’єкт був українського походження і містив вибухові речовини.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.