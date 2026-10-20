Литва начала устанавливать новые американские радары для передачи данных в систему НАТО

Литва приступила к развертыванию поставленных из США радаров средней дальности AN/TPS-77 MRR американской компании Lockheed Martin.

Об этом сообщило во вторник Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, новые радары усилят возможности литовской армии по наблюдению за воздушным пространством.

"Мы последовательно и комплексно продолжаем укреплять противовоздушную оборону. Эти радары уже доставлены в Литву, и наши военные устанавливают их", – сообщил министр.

Радар AN/TPS-77 MRR фото: минобороны литвы

Уже в этом году, добавил он, Литва подпишет дополнительные контракты, продолжая совершенствовать как обнаружение воздушных угроз, так и их нейтрализацию.

Радары AN/TPS-77 MRR будут передавать данные в режиме реального времени в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Они будут способствовать формированию общей картины воздушной обстановки Альянса и улучшат взаимодействие между Литвой и союзниками, заявило Минобороны Литвы.

Напомним, в воскресенье утром в Литву из Польши влетел дрон. Его обломки впоследствии были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы.

По словам премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса, объект был украинского происхождения и содержал взрывчатые вещества.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.