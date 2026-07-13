ЗМІ: Європа може зіткнутися з дефіцитом авіапалива менш ніж за місяць

Запаси авіаційного палива в Європі наближаються до дефіцитних показників, а відновлення напруженості на Близькому Сході підвищує ризик подальших перебоїв у постачанні.

Про це інформує Reuters, передає "Європейська правда".

Європа імпортує авіаційне паливо зі США та Азії, збільшує виробництво на своїх нафтопереробних заводах та використовує запаси для підтримання роботи авіагалузі, але вона залишається найбільш вразливим регіоном, особливо на тлі нового загострення в Ормузькій протоці.

Особливо чутливими до дефіциту цього виду палива залишаються Велика Британія, Франція та Німеччина, де десятиліття закриття нафтопереробних заводів зробили їх більш залежними від поставок через Ормузьку протоку.

Протока, через яку транспортувалося близько п'ятої частини світового обсягу морських поставок нафти та зрідженого природного газу до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану у лютому, частково знову відкрилася в червні.

Однак у липні крихке перемир'я опинилося під загрозою через удари з обох сторін.

Дані консалтингової компанії Energy Aspects від 18 червня вже прогнозують дефіцит поставок по всій Європі майже на 600 000 барелів на день у третьому кварталі, порівняно з профіцитом у 116 000 барелів на день у Сполучених Штатах та 425 000 барелів на день в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

За даними компанії, на початку червня європейські запаси становили 38 мільйонів барелів, порівняно з 99 мільйонами у Сполучених Штатах. За розрахунками Reuters, це залишає Європі менш як 30 днів для покриття попиту.

Європейська комісія також визнала, що ситуація може погіршитися. Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив у червні, що блок зіткнувся зі скороченням запасів авіаційного палива ближче до кінця літнього сезону відпусток, і що Брюссель за потреби координуватиме вивільнення національних резервів.

Наприкінці травня керівник аеропорту Франкфурта Штефан Шульте висловив переконання, що постачання палива в Європі залишатиметься стабільним протягом усього літа.

В угорській авіакомпанії Wizz Air також не вважають ймовірною нестачу авіаційного палива, попри побоювання щодо його дефіциту.

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