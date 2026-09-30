Кількість комерційних рейсів у ЄС зросла попри високі ціни на авіапаливо

Кількість комерційних рейсів у ЄС зростала кожного літнього місяця порівняно з минулим роком, незважаючи на те, що бойові дії на Близькому Сході призвели до здорожчання авіаційного палива.

Про це йдеться у матеріалі Euronews, повідомляє "Європейська правда".

За даними Євростату, з червня по серпень 2026 року в ЄС було здійснено понад два мільйони комерційних рейсів, попри те, що в останньому місяці літа ціни на авіапаливо в Європі зросли.

У серпні було зареєстровано 708 980 рейсів, що на 2,3% більше, ніж у серпні 2025 року, і на 5,7% більше, ніж у серпні 2024 року. У липні було дещо більше рейсів – 709 931, тоді як у червні їхня кількість становила 662 480.

Усі три місяці виявилися більш насиченими, ніж у відповідні періоди минулого року. За даними Євростату, кількість рейсів зросла на 2,1% у річному порівнянні в червні та на 2,8% – у липні.

Однак не всі держави-члени продемонстрували зростання у серпні.

Кількість комерційних рейсів збільшилася в 19 країнах ЄС порівняно з попереднім роком, але зменшилася у восьми.

Найбільше зростання у річному вимірі зафіксувала Словаччина – 37%, за нею йдуть Мальта (12,4%) та Естонія (8,3%).

В абсолютних цифрах найбільше рейсів додала Іспанія: на 9 600 більше, ніж у серпні 2025 року. В Італії їх стало на 8 128 більше, тоді як 37-відсоткове зростання у Словаччині склало 1 325 додаткових рейсів.

Найбільше скорочення спостерігалося в Австрії – на 4,7%. Кількість рейсів також зменшилася на 3% на Кіпрі та на 2,4% у Німеччині.

Це зростання відбувається в рік, який є фінансово важким для авіакомпаній. EUROCONTROL, загальноєвропейська організація, що допомагає керувати та координувати повітряний рух, повідомляє, що європейські ціни на авіапаливо в серпні знову зросли після падіння навесні.

У червневому прогнозі Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) очікувала, що сукупний чистий прибуток європейських авіакомпаній знизиться з оціночних 13 млрд доларів у 2025 році до 9,6 млрд доларів у 2026 році, вказавши витрати на паливо як значний фактор тиску.

23 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.

Пізніше ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.