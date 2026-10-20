На місці масового вбивства українців у Польщі знайшли останки понад 40 людей

У Польщі українська експедиція завершила пошукові дослідження в селі Ласків Люблінського воєводства, за підсумками яких, за попередніми оцінками, виявили останки понад 40 осіб.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті (УІНП) у вівторок, 20 жовтня, пише "Європейська правда".

Пошукові дослідження тривали з 2 до 16 жовтня на замовлення Українського інституту національної пам’яті. За результатами досліджень виявлено групові та одиночні поховання. За попередніми оцінками, виявлено останки понад 40 осіб, серед яких є жінки, діти та чоловіки.

фото: УІНП

Точніше встановити вік, стать і причини смерті похованих осіб можна буде під час подальших ексгумаційних досліджень, які УІНП планує провести навесні 2027 року.

Проведення пошукових робіт забезпечувало Комунальне підприємство "Доля", яке 31 серпня 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році, зазначає УІНП.

Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути встановлена у ході подальших досліджень.

Нагадаємо, минулого року подібні роботи були проведені українською стороною в Юречковій на Підкарпатті.

У серпні посол України в Польщі Василь Боднар поскаржився, що вже кілька місяців безрезультатно домагається отримання хоча б одного дозволу на українські пошукові роботи на території Польщі. Згодом було отримано дозвіл на пошукові роботи у Ласкові.